68 млн кубометров воды подано аграриям Карагандинской области в поливной период 2026 года

На площадке Региональной службы коммуникаций директор Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Муслим Аккожин и заместитель руководителя Нура-Сарысуской бассейновой инспекции Нурлан Кошкинбаев подвели итоги вегетационного периода в области.

В 2026 году Карагандинским филиалом было заключено 53 договора по подаче воды с сельхозтоваропроизводителями и дачными кооперативами. Орошено 19,6 тыс. га земель, подано 68 млн кубометров воды.

Совместно с Нура-Сарысуской бассейновой инспекцией по области выявлено 5 фактов незаконного водозабора. По всем выявленным нарушениям оформлены соответствующие материалы.

В целях развития оросительной инфраструктуры региона Филиалом разрабатываются проекты по реконструкции Самарского, Жанаталапского, Туздинского, Кажарского и Шокайского магистральных каналов в Бухар-Жырауском районе. Это позволит повысить пропускную способность объектов, снизить потери воды и увеличить площадь орошаемых земель области на 6 тыс. га.

«Поливной период 2026 года прошел стабильно. Несмотря на жаркую и засушливую погоду, все сельхозтоваропроизводители, имеющие договоры с Филиалом, полностью получили предусмотренные объемы воды», — сообщил директор Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Муслим Аккожин.