В городе Туркменбаши состоялось 95-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК).

В заседании приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, начальник Главного управления водно-энергетической политики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Абдухалок, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев и министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев.

Стороны подвели итоги вегетационного периода 2026 года в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты водозабора и прогнозные режимы работы водохранилищ на межвегетационный период 2026–2027 годов.

Отмечено, что вегетационный период в бассейне реки Сырдарья прошел в стабильном режиме. В Шардаринское водохранилище на территории Туркестанской области поступило порядка 3,69 млрд м³ воды, что на 840 млн м³ больше прогнозного объема. Ожидается, что в межвегетационный период приток в водохранилище составит около 10 млрд м³.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам совершенствования учета и мониторинга водных ресурсов. Стороны согласовали проведение заседания рабочей группы по разработке проекта Плана по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья.

Кроме того, рассмотрен ход реализации задач, вытекающих из саммитов Глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.

Далее состоялась встреча высокого уровня государств Центральной Азии по вопросам рационального использования водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья. Помимо представителей Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбек Мадмаров.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам рационального и устойчивого использования водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья, а также обсудили основные вызовы в водной сфере региона. Особое внимание было уделено вопросам укрепления регионального сотрудничества, совершенствования механизмов совместного управления трансграничными водными ресурсами и учета интересов всех государств Центральной Азии.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по вопросам устойчивого и рационального водопользования.

«Взаимодействие водных ведомств Центральной Азии позволило обеспечить стабильное прохождение минувшего вегетационного периода. Сегодня была заложена основа для дальнейшей совместной и эффективной работы. Мы и наши партнеры нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Следующее, 96-е заседание МКВК планируется провести в первом квартале 2027 года в Республике Узбекистан.