На площадке Региональной службы коммуникаций исполняющий обязанности заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Данияр Халин и заместитель руководителя Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Канат Отегалиев подвели итоги вегетационного периода в области.

В вегетационный период 2026 года Филиал заключил с водопотребителями 307 договоров. Из них 205 соглашений — на подачу 41,4 млн м³ воды на 10,7 тыс. га посевных площадей, лиманов и пастбищ. На орошение при помощи подпорных гидротехнических сооружений заключено 102 договора. Объем подачи составил 10,1 млн м³, площадь полива — 2092,7 га.

«Филиалом завершены работы по реконструкции Кировского водохранилища и капитальному ремонту Мамаевского гидроузла. Начата реконструкция Жанибекского магистрального канала и Жайыкбайского канала. Получено положительное заключение госэкспертизы на строительство Битикского и Жалпакталского водохранилищ. Проекты по реконструкции Донгулюкского и Пятимарского водохранилищ проходят государственную экспертизу», — сообщил и. о. заместителя директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Данияр Халин.

С начала года в области выполнена механизированная очистка каналов общей протяженностью 145 км, завершен текущий ремонт 11 гидротехнических сооружений.

В рамках борьбы с «черным рынком воды» выявлено 14 фактов незаконного использования водных ресурсов. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн теңге.

План внедрения водосберегающих технологий на 2026 год выполнен на 100%. По предварительным данным, на сегодня площадь орошаемых земель области, на которых применяются современные системы полива, составляет 12,8 тыс. га или 97% от общей площади.