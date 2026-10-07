В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительство реализует меры по восстановлению Северного Арала и сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Работа включает повышение уровня воды, восстановление биоразнообразия, научные исследования и борьбу с опустыниванием высохшего дна Арала.

Объем воды в Северном Арале вырос до 23,4 млрд м³

За более чем 20 лет площадь Северного Арала увеличилась на 36%, объем воды — почти вдвое, до 23,4 млрд м³, а уровень минерализации снизился в два раза. Ежегодно по руслу Сырдарьи обеспечивается попуск не менее 2 млрд м³ воды.

Следующий этап предусматривает реконструкцию Көкаральской плотины

Проект, разработанный совместно со Всемирным банком, предусматривает повышение уровня воды до 44 метров по Балтийской системе. В течение 5–6 лет площадь Северного Арала планируется увеличить до 3,9 тыс. км², а объем воды — до 34 млрд м³.

Лесомелиоративные работы охватили 1,1 млн га высохшего дна Арала

На осушенном дне моря высеяно 3,4 тыс. тонн семян саксаула и галофитных растений, высажено 56,2 млн сеянцев саксаула. Общая площадь лесомелиоративных работ достигла 1,1 млн га. Для выращивания посадочного материала построен питомник площадью 33 га мощностью 3 млн сеянцев в год.

Казахстан готовит межгосударственную программу по сохранению Каспия

Страна продвигает совместные подходы с прибрежными государствами, развивает научное сотрудничество и готовит создание профильного научно-исследовательского института. Основное внимание уделяется снижению уровня моря, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением и совершенствованию мониторинга.

Для оценки последствий обмеления Каспия применят научные данные и цифровые инструменты

В рамках Диалога высокого уровня запущен проект «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря». Совместно с ПРООН и международными партнерами также формируются проекты по управлению морскими и прибрежными ресурсами, сокращению пластикового загрязнения и сохранению биоразнообразия, включая каспийского тюленя.

Казахстан усиливает сотрудничество по трансграничным водам

Казахстан завершил формирование правовой базы по трансграничным водам со всеми сопредельными государствами. В прошлом году по итогам десятилетних переговоров подписано соглашение с Узбекистаном о совместном управлении трансграничными водными объектами. Согласованные режимы работы водохранилищ на Сырдарье позволяют обеспечивать стабильный приток воды в Северный Арал даже в маловодные периоды.

Работа по Аралу сосредоточена на восстановлении водоема и борьбе с опустыниванием, по Каспию — на научном мониторинге, международном взаимодействии и сохранении экосистемы.