На площадке Региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала РГП «Казводхоз» «Канал им. К. Сатпаева» Адильбек Шапатов, главный специалист отдела эксплуатации Павлодарского филиала Серик Мустафин и заместитель руководителя Ертисской бассейновой инспекции Елеусиз Камбаров подвели итоги вегетационного периода.

В текущем году филиалом «Канал им. К. Сатпаева» было заключено 43 договора на подачу воды для орошения. Из них 40 — по Павлодарской области на полив 17,4 тыс. га, 3 — по Карагандинской области на орошение 6,4 тыс. га.

Основными выращиваемыми культурами являются картофель, подсолнечник, масличные культуры, яровая пшеница, многолетние травы и кукуруза на силос.

В ходе вегетационного периода филиалом «Канал им. К. Сатпаева» отпущено порядка 50 млн м³ воды. Из них 27 млн м³ — по Павлодарской области, порядка 23 млн м³ — по Карагандинской.

В рамках совместной с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с «черным рынком воды» Ертисская бассейновая инспекция ежедневно проверяет соблюдение лимитов водопользования и выявляет факты бездоговорного либо несанкционированного использования водных ресурсов. С начала 2026 года Инспекцией выявлено 17 нарушений, наложены штрафы на общую сумму 2,7 млн теңге.

«Вегетационный период по Каналу им. К. Сатпаева прошел безаварийно. Подача воды сельхозтоваропроизводителям выполнена в полном объеме. Жалоб от потребителей в адрес Филиала не поступало. В ближайшие годы планируется ввод новых орошаемых Каналом площадей в размере 7 496 га»,— сообщил заместитель директора филиала РГП «Казводхоз» «Канал им. К. Сатпаева» Адильбек Шапатов.