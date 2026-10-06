Ученые Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства (КазНИИВХ) разработали технологию беструбного водоподъема. В настоящее время проект находится на стадии производственных испытаний и эксплуатации.

В прошлом году разработка КазНИИВХ прошла полевые испытания на водозаборных скважинах Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» в Мактааральском районе. По итогам тестов получены положительные технические и экономические результаты.

В частности, металлоемкость эксплуатации скважин снижена до 85%, затраты на электроэнергию — до 30%, производительность скважины увеличена на 20-40%, а трудозатраты на монтаж и демонтаж насосного оборудования снижены до 70%. Таким образом обеспечен существенный экономический эффект за счет отказа от традиционных водоподъемных труб.

Также отмечается, что снижение электрической нагрузки способствует продлению срока службы насосного агрегата и повышению общей энергоэффективности системы.

«В настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют. На сегодня продолжается мониторинг работы оборудования в различных сезонных условиях. Окончательные результаты по технико-экономической и производственной эффективности технологии беструбного водоподъема планируется получить по завершении полного цикла производственных испытаний»,— сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.