В городе Екатеринбург состоялось XVI заседание Совместной Казахстанско-Российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.

Стороны обсудили выполнение решений предыдущего XV заседания Совместной комиссии, включая вопросы пропуска весеннего половодья, наполнения водохранилищ и водообеспечения населения и отраслей экономики. Также рассмотрены результаты государственного мониторинга трансграничных водных ресурсов и проводимых водоохранных мероприятий.

Отдельное внимание было уделено реализации Единой дорожной карты по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек — Жайык, Ертис и других, а также разработке водохозяйственного баланса рек Караозен и Сарыозен.

«Комиссией отмечены положительные результаты деятельности Совместной Казахстанско-Российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодья и паводков. По итогам заседания утверждены составы и планы мероприятий рабочих групп на 2027 год, а также рассмотрены вопросы подготовки следующего заседания Совместной комиссии», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Арсен Жаканбаев.