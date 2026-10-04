Обзор за неделю
28.09
Астана
Реализацию Водного кодекса, бассейновое планирование и привлечение инвестиций обсудили на Национальном диалоге по водной политике.
29.09
Астана
Казахстан и Германия прорабатывают вопрос создания совместного водного хаба для обмена технологиями и развития пилотных проектов. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Хайке Ренате Пайч.
29.09
Астана
4803 месторождения подземных вод разведаны в Казахстане.
30.09
Туркестанская область
«Школа водников» для обучения аграриев водосбережению будет создана в Туркестанской области.
1.10
Сингапур
Казахстан и Сингапур укрепляют обмен опытом в сфере управления водными ресурсами.
2.10
Алматинская область
Трехэтапный проект по бетонированию свыше 125 км Большого Алматинского канала разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации. Глава ведомства Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Енбекшиказахский район Алматинской области.
3.10
Алматинская область
Дорожная карта по модернизации ключевых гидросооружений Алматинской области разработана по поручению министра водных ресурсов и ирригации.