Обзор за неделю

28.09

Астана

Реализацию Водного кодекса, бассейновое планирование и привлечение инвестиций обсудили на Национальном диалоге по водной политике.

29.09

Астана

Казахстан и Германия прорабатывают вопрос создания совместного водного хаба для обмена технологиями и развития пилотных проектов. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Хайке Ренате Пайч.

29.09

Астана

4803 месторождения подземных вод разведаны в Казахстане.

30.09

Туркестанская область

«Школа водников» для обучения аграриев водосбережению будет создана в Туркестанской области.

1.10

Сингапур

Казахстан и Сингапур укрепляют обмен опытом в сфере управления водными ресурсами.

2.10

Алматинская область

Трехэтапный проект по бетонированию свыше 125 км Большого Алматинского канала разрабатывает Министерство водных ресурсов и ирригации. Глава ведомства Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Енбекшиказахский район Алматинской области.

3.10

Алматинская область

Дорожная карта по модернизации ключевых гидросооружений Алматинской области разработана по поручению министра водных ресурсов и ирригации.