Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Енбекшиказахский район Алматинской области и ознакомился с результатами работ по реконструкции участков Большого Алматинского канала им. Д. Конаева.

Напомним, ранее в этом году на Канале была завершена реконструкция аварийных участков общей протяженностью 1,53 км. Были проведены работы по облицовке русла монолитным железобетоном в целях снижения потерь воды и обеспечения качественного орошения 33,3 тыс. га земель.

Ознакомившись с результатами проекта, Нуржан Нуржигитов поручил Комитету водного хозяйства МВРИ РК провести тщательную проверку объекта перед окончательным приемом в эксплуатацию.

«Необходимо обеспечить полную готовность Канала к вегетационному периоду следующего года. Проблем с подачей воды сельхозтоваропроизводителям быть не должно. Также нужно своевременно завершить подготовку документации на реконструкцию других участков Большого Алматинского канала», — отметил глава водохозяйственного ведомства.

Напомним, что Министерством водных ресурсов и ирригации планируется трехэтапная реконструкция объекта. На сегодня разработан проект по бетонированию участка протяженностью 15,6 км.

Также ведется разработка документации на реконструкцию участков общей протяженностью 110 км. Третий этап работ предусматривает ремонт головного сооружения Большого Алматинского канала.

Реконструкция Канала позволит довести его пропускную способность до проектных значений и улучшить подачу воды на орошаемые земли Алматинской области.