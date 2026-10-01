В Усть-Каменогорске началось строительство нового моста через Иртыш

В областном центре Восточного Казахстана начали строить новый мост через реку Иртыш. Мостовой переход станет частью продолжения улицы Серикбаева от кольцевой развязки.

Строительство рассчитано на два года. На новой дороге предусмотрено шесть полос движения. Её расчётная пропускная способность составит до 80 тысяч авто в сутки.

Мост даст водителям дополнительный маршрут между районами города. И позволит снизить нагрузку на основные магистрали, а также сократить заторы и время поездок.

В церемонии начала строительства принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Заложив символическую капсулу времени, глава региона отметил, что при выполнении работ нужно обеспечить качество и соблюсти установленные сроки.

«Новый переход должен сделать передвижение по Усть-Каменогорску удобнее и повысить безопасность дорожного движения», - сказал аким области.

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