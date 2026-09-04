В Уланском районе продолжается строительство жилья по программе «Одноэтажный Восток».

Во время рабочей поездки в Уланский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил село Герасимовка. Здесь по программе «Одноэтажный Восток» построен новый жилой массив.

С 2022 по 2025 годы в селе построили 50 двухквартирных домов, в которых открыли 100 квартир. Общая площадь жилья составляет 7,6 тысяч квадратных метров.

Строительство продолжится. На участках, где уже есть необходимая инженерная инфраструктура, можно построить еще 20 двухквартирных домов и получить дополнительно 40 квартир.

Аким области подчеркнул, что новые дома не должны пустовать.

«Одновременно со строительством домов нужно работать с людьми, которые будут в них жить. Если дом долго пустует, он быстро приходит в негодность. Казахстанцы, получившие земельные участки, куда за счет государства уже подведены вода и электричество, должны своевременно строить свои дома», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Продолжается и благоустройство жилого массива. В минувшем году отремонтировали 2,7 километра улиц. В дальнейшем планируется отремонтировать и заасфальтировать еще 3,5 километра. Кроме этого, здесь появятся две детские площадки и сквер.

Программа «Одноэтажный Восток» помогает увеличивать количество жилья в селах, обеспечивать им многодетные семьи и социально уязвимые категории населения, а также создавать необходимую инфраструктуру.

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