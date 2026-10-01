Спортсменка из ВКО Екатерина Таранцева завоевала «бронзу» на Азиатских играх

Спортсменка Восточно-Казахстанской области Екатерина Таранцева завоевала бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в гребном слаломе.

Сегодня в японском городе Тоёта, на реке Яхаги, состоялись финальные соревнования среди женщин в категории K1 по гребному слалому. В этой борьбе приняли участие сильнейшие спортсменки из восьми стран Азии. Выступавшая в составе сборной Казахстана Екатерина Таранцева завершила финальный этап с результатом 112,23 секунды и завоевала бронзовую медаль соревнований.

Золотую медаль с результатом 107,60 секунды завоевала представительница страны - хозяйки соревнований, японская спортсменка Ито Куруми, серебряная медаль досталась китаянке Чэнь Линь. Ее результат - 111,70 секунды.

Екатерина Таранцева вновь повторила свой результат на Азиатских играх. На Азиатских играх, проходивших в Китае в 2022 году, она также завоевала бронзовую медаль в категории K1. Результат в Японии - вторая подряд бронзовая медаль спортсменки на континентальных соревнованиях.

Гребной слалом - вид спорта, который требует от спортсмена не только высокой скорости, но и умения точно чувствовать течение воды, сохранять равновесие и быстро выполнять сложные маневры. Во время соревнований спортсмены должны в установленном порядке проходить через ворота, расположенные на естественном или специально созданном водном канале. Касание ворот или пропуск ворот приводит к добавлению штрафных секунд к итоговому времени спортсмена, поэтому на соревнованиях важна каждая секунда.

В категории K1 спортсмен выступает на одноместном каяке. В этой дисциплине решающую роль играют техника гребца, скорость реакции и точное управление движением на воде.

Сегодняшнее достижение Екатерины Таранцевой - результат не только труда самой спортсменки, но и опытных тренеров Ольги Королевой и Светланы Куликовой, которые руководили ее тренировочным процессом. Поздравляем восточно-казахстанскую спортсменку и ее тренеров с завоеванной медалью на Азиатских играх!

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