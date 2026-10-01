Представители Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области и военнослужащие воинской части 26943 Усть-Каменогорского гарнизона посетили ветеранов Анастасию Павловну Светочеву и Михаила Яковлевича Головатюка, чтобы поздравить их с праздником - Днем пожилых людей.

Военнослужащие выразили ветеранам слова благодарности и добрые пожелания, а также вручили памятные подарки. Гости поговорили с ветеранами об их жизненном и трудовом пути, услышали воспоминания и наставления, которые старшее поколение передает молодежи.

К мероприятию присоединились юные сарбазы школы имени С. Нурмагамбетова. Ребята поздравили ветеранов и выразили им свои теплые пожелания. Уважение к старшим является одной из важных ценностей воспитания.

«Жас Сарбаз» - это республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение, воспитывающая молодежь в духе любви к Родине.

- Такие встречи позволяют передавать жизненный опыт старшего поколения молодежи, а также способствуют воспитанию у военнослужащих и подрастающего поколения уважения к старшим, чувства патриотизма и стремления служить своей стране, - отметил начальник службы по работе с ветеранами, майор Асет Адамбаев.