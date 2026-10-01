Волейбольный клуб «BEREL» открывает новый сезон в Усть-Каменогорске

Волейбольный клуб «BEREL» начинает новый сезон Национальной лиги чемпионата Республики Казахстан. Первые домашние матчи команда проведёт 3 и 4 октября во Дворце единоборств города Усть-Каменогорска.

Соперником «BEREL» станет «Буревестник» из Алматы. Предстоящие встречи станут первыми домашними играми команды в новом сезоне и соберут на одной площадке спортсменов, болельщиков и представителей спортивного сообщества города.

В рамках игровых дней для зрителей также будет организована концертная программа. Гостей ожидает спортивная и развлекательная программа перед началом матчей.

Место: Дворец единоборств, Усть-Каменогорск

Даты: 3–4 октября

Концертная программа: 17:00

Начало матчей: 18:00

Соперник: «Буревестник» (Алматы).

Источник: ВК «BEREL».