Волейбольный клуб «BEREL» открывает новый сезон в Усть-Каменогорске
Волейбольный клуб «BEREL» начинает новый сезон Национальной лиги чемпионата Республики Казахстан. Первые домашние матчи команда проведёт 3 и 4 октября во Дворце единоборств города Усть-Каменогорска.
Соперником «BEREL» станет «Буревестник» из Алматы. Предстоящие встречи станут первыми домашними играми команды в новом сезоне и соберут на одной площадке спортсменов, болельщиков и представителей спортивного сообщества города.
В рамках игровых дней для зрителей также будет организована концертная программа. Гостей ожидает спортивная и развлекательная программа перед началом матчей.
Место: Дворец единоборств, Усть-Каменогорск
Даты: 3–4 октября
Концертная программа: 17:00
Начало матчей: 18:00
Соперник: «Буревестник» (Алматы).
Источник: ВК «BEREL».