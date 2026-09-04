Аким ВКО рассказал жителям Уланского района о плане развития на 2026-2030 годы

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов на встрече с населением Уланского района отметил, что основу будущего развития района составят сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, малый и средний бизнес, а также высокий туристический потенциал.

«В настоящее время в Уланском районе зарегистрировано 25 мест размещения туристов. В прошлом году район принял почти четырнадцать с половиной тысяч туристов. Туристическая инфраструктура системно развивается и обновляется. Летом на озере Шалкар работает городской пляж. В этом году для создания комфортных и безопасных условий для отдыхающих проводится благоустройство территории пляжа. А за счет средств областного бюджета реализуется проект по созданию экопарка «Жасыл аймақ» вблизи села Донское. Для этого выделен земельный участок площадью 20 гектаров»,- сообщил Нурымбет Сактаганов.

По словам акима области, в селе Алмасай создается этноаул «Тұлпар», сочетающий казахские традиции, национальную культуру и отдых на природе. Одной из важных задач аким ВКО назвал продолжение комплексного благоустройства туристических зон и пляжей, активную работу по привлечению инвестиций в развитие туристической инфраструктуры и созданию новых туристических продуктов. За это ответственны аким Уланского района совместно с управлением туризма и инвестиций области.

Из 700 километров общей дорожной сети Уланского района в этом году проводится средний ремонт 121,4 километра дорог и улиц. Из 45 населенных пунктов в 39-ти (это 98% населения), провели интернет. В рамках исполнения лицензионных обязательств ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» до конца будущего года планируется провести интернет в село Алгабас. Для остальных пяти населенных пунктов рассматриваются альтернативные варианты обеспечения доступа к интернету, в том числе с использованием спутниковых технологий и локальных сетевых решений.

Уровень охвата детей дошкольным образованием в районе составляет почти девяноста девять с половиной процентов. Вместе с тем в очереди остаются 78 детей в возрасте от 2 до 3 лет, поэтому работу по созданию дополнительных мест нужно продолжить. В прошлом году в основной школе села Жанузак по оффтейк-контракту был построен спортивный модуль. Еще один важный вопрос - обеспечение педагогическими кадрами. В Уланском районе пока не хватает 22 учителей, впрочем, 8 молодых специалистов уже получили работу в районе. Нурымбет Сактаганов поручил принять меры по созданию дополнительных мест для детей от 2 до 3 лет в организациях дошкольного образования и сокращению дефицита педагогических кадров.

Медицинскую помощь населению района оказывают 33 организации здравоохранения. С начала года уровень смертности от злокачественных новообразований снизился на 49%, заболеваемость злокачественными новообразованиями - на 3,5%, а заболеваемость туберкулезом - на 60%. Медицинские учреждения района обеспечены медицинским оборудованием на 85%.

Аким ВКО сообщил, что в Уланском районе находится 31 объект культуры и 226 спортивных объектов. В прошлом году в селе Таврия был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозанбай близится к завершению. Кроме того, за счет спонсорских средств крестьянского хозяйства «Багратион» проводится капитальный ремонт спортивного комплекса в селе Привольное.

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