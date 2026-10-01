25 сентября 2026 года в КГУ «Средняя школа №10» состоялись выборы в Школьный парламент

Это важное событие стало значимым этапом в развитии ученического самоуправления и проявлении гражданской активности школьников.

В выборах приняли участие более 400 учащихся 5–11 классов. Свою кандидатуру на участие в выборах представили 9 учеников, каждый из которых предложил собственную программу и идеи по развитию школьной жизни. Голосование проходило по смешанной системе: часть учащихся отдали свои голоса в электронном формате с использованием QR-кода, другие воспользовались традиционным способом голосования — посредством избирательных бюллетеней. Такой формат позволил объединить современные цифровые технологии с привычной процедурой выборов.

Особую значимость мероприятию придало участие в организации выборного процесса сотрудников Риддерской городской территориальной избирательной комиссии. Их присутствие способствовало тому, чтобы учащиеся смогли познакомиться с основными принципами проведения выборов, ответственностью избирателя и важностью каждого голоса.