В ВКО поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей

1 октября в областной филармонии в рамках праздничного гала-концерта «Өмір жолы – өнеге», посвящённого Международному дню пожилых людей, наградили отличившихся представителей старшего поколения из районов региона.

Мероприятие стало праздничной площадкой, объединившей представителей старшего поколения области.

«За каждым из вас - годы труда, забота о семье, о родном селе, о людях рядом. Вы многое сделали для Восточного Казахстана и сегодня продолжаете участвовать в его жизни. Спасибо вам за этот пример. Нам важно, чтобы вы чувствовали нашу благодарность в повседневной заботе и внимании», - поздравил пенсионеров аким области Нурымбет Сактаганов.

По словам акима области, старшее поколение бережно хранит традиции, и передает молодёжи уважение к труду, семье, родной земле, учит ценить мир, единство и согласие.

Сегодня в области проживают свыше 135 тысяч представителей старшего поколения.

В Восточном Казахстане проводится последовательная работа по созданию условий для активной и полноценной жизни людей старшего возраста. В регионе действуют 174 площадки, работают центры активного долголетия, где созданы возможности для общения, творчества, занятий спортом и участия в общественной жизни.

Благодарствнные письма акима области были вручены исполнительнице из Курчумского района Гульдаре Кайшентаевой, вокальной группе «Гакку» из Уланского района (руководитель - Гуля Касенова), вокальная группа ветеранов «Қазыналы Катонқарағай» (руководитель - Жанибек Кызыр), народно-этнографическому ансамблю ««Асыл қазына». (Самарский район, руководитель - Клара Нурпеисова).

В числе награжденных также - вокально- танцевальный ансамбль «Селяночки» из Шемонаихинского района (руководитель – Антон Чащин), вокальный коллектив «Рябинушка» Глубоковского района, руководитель которого – Владимир Соколов, вокальная группа «Девчата» Ново-Хайрузовского сельского округа, возглавляемый Розой Ангашиновой, народный хор «Поющие сердца» Центра активного долголетия района Алтай. Хором руководит – Елена Филимонова и другие.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы городов и районов, представив зрителям свои лучшие творческие номера, продемонстрируют вокальное и хореографическое мастерство.

Особое место в программе заняли выступления самих представителей старшего поколения. Жители районов показали свои таланты на сцене, став, участниками праздничного концерта, показав своим творчеством и активностью пример активного долголетия.

В концерте активное приняли участие и пенсионеры из Центра активного долголетия Усть-Каменогорска, а также других городов и райнов.

Чествование объединило людей с разными судьбами, которых связывают годы труда на благо родного края. Праздник стал возможностью поблагодарить их лично и напомнить, как много они продолжают привносить в жизнь своих городов и сёл.

В течение всего дня для пенсионеров по всему региону и в областном центре проводятся праздничные мероприятия и даже устраиваются концерты во дворах домов.

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