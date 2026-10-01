Пенсионер из ВКО в 79 лет занял 2 место в Кубке мира по скандинавской ходьбе

Пенсионер МЧС РК Абилхаир Насырович Иманбеков стал инициатором создания в Восточном Казахстане сборной команды по скандинавской ходьбе для участия в областных и республиканских соревнованиях. Сам 79-летний пенсионер участвовал в марафонах, проходивших в Алматы, Туркестане, Самарканде, Бишкеке, Семее, на Иссык-Куле и ежегодный выступает на фестивале скандинавской ходьбы.

А в прошлом году в Италии, в Кубке мира по скандинавской ходьбе, прошедшем в Италии, он занял второе место, показав отличный результат.

«Я обратил внимание на скандинавскую ходьбу. Присоединился к группе людей в Усть-Каменогорске, занимающихся этим видом активности. Это демократичный спорт, который позволяет постоянно находиться в движении», - рассказал Абилхаир Иманбеков.

Абилхаир Иманбеков постоянно тренируется и приглашает всех желающих освоить этот интересный вид спорта.

Кроме этого, у пенсионера есть еще одно хобби – танцы, особенно Абилхаир Насырович любит вальс. И здесь он преуспел, выступив на международном конкурсе в Алматы, стал лауреатом.

-Абилхаир Насырович Иманбеков 42 года посвятил службе в рядах чрезвычайных ситуаций, 14 лет был начальником курсов Гражданской обороны в штабе ГО области, много лет возглавлял Усть-Каменогорское городское Управление по чрезвычайным ситуациям, обеспечивая безопасность граждан, откуда и ушел на заслуженный отдых, - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

По информации ДЧС ВКО, Абилхаир Насырович был руководителем спасательной операции при крупных паводках в селе Сенное в апреле 2009 года, руководил спасательной операцией во время сильной метели, когда сборная спортсменов по фристайлу возвращалась из Алматы на автобусе и все 11 человек застряли на трассе. Благодаря оперативным и грамотно организованным мероприятиям их удалось спасти.

Сегодня активный пенсионер МЧС Иманбеков - настоящий пример для молодежи, доказавший, что возраст - не помеха для активности, движения, тренировок, спортивных побед, ведущих к здоровью и долголетию.

Источник: ДЧС ВКО