В ВКО более 139 тысяч граждан состоят на диспансерном учете по лекарственному обеспечению

В Восточно-Казахстанской области на диспансерном учете по лекарственному обеспечению состоят 139 540 человек. Из них 134 053 пациента получают лекарственные препараты по рецептам.

Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Айнаш Куматаева.

Бесплатное и льготное амбулаторное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75.

Необходимые лекарственные препараты пациенты получают в аптечных пунктах при медицинских организациях, в которых они состоят на учете. Выдача препаратов осуществляется на основании рецепта, оформленного медицинским работником.

В соответствии с действующим порядком рецепт оформляется в электронном виде. В этом случае получить лекарственный препарат можно с помощью QR-кода через сервис «Социальный кошелек» в мобильном приложении «eGov Mobile». При невозможности оформления рецепта в электронном формате он выдается на бумажном носителе.

Для получения лекарственного препарата необходим действующий электронный или бумажный рецепт и документ, удостоверяющий личность. Препарат, назначенный ребенку, может получить его родитель или законный представитель. Кроме того, предусмотрена возможность получения лекарств через законного представителя для граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут получить их самостоятельно.

Отсутствие доступа к мобильному приложению «eGov Mobile» или QR-коду не является основанием для отказа в выдаче лекарственного препарата.

В настоящее время в области работают 28 аптек, из них 16 расположены в городах и 12 - в районах.

Вопрос обеспечения препаратами, не включенными в утвержденный перечень, может рассматриваться на уровне местного исполнительного органа с учетом медицинских показаний и возможностей местного бюджета. Такие лекарственные препараты назначаются врачом с учетом диагноза пациента, медицинских показаний и клинического протокола лечения.

С 19 мая 2026 года медицинские организации приступили к формированию в системе EHealth заявок на потребность в лекарственных препаратах для бесплатного лекарственного обеспечения жителей Восточно-Казахстанской области. 31 мая завершился сбор индивидуальной потребности в лекарственных препаратах на 2027 год. В данной работе приняли участие 27 медицинских организаций области.

Централизованную закупку лекарственных препаратов и их поставку в медицинские организации осуществляет единый дистрибьютор - ТОО «СК-Фармация» в соответствии с установленным порядком и графиком поставок.

В Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится контроль за соблюдением установленных предельных цен на лекарственные препараты. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель отдела Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Восточно-Казахстанской области Мақпал Рахимжанова.

По ее словам, в соответствии с поручениями и официальными письмами Комитета медицинского и фармацевтического контроля в регионе осуществляется сбор информации о ценах на лекарственные средства и медицинские изделия у субъектов, занимающихся их оптовой и розничной реализацией. Полученные сведения анализируются и направляются в Комитет медицинского и фармацевтического контроля.

По официальным данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в июле по республике проведен мониторинг цен на 2 555 лекарственных препаратов. В результате розничные цены на 589 препаратов были снижены, при этом стоимость 47 препаратов снизилась более чем на 20%, 198 лекарственных средств - на 10–20%, еще 244 препаратов - на 5-10%.

Контроль за ценами на лекарственные препараты осуществляется в режиме реального времени. Посредством системы маркировки и прослеживаемости отслеживаются движение препаратов и фактические цены их реализации в аптеках, после чего они сопоставляются с установленными предельными розничными ценами.

Жители также могут самостоятельно проверить стоимость лекарственных препаратов. В мобильном приложении «Naqty Onim» доступна информация о производителе, дистрибьюторе, аптеке, в которой реализуется препарат, а также установленной предельной розничной цене.

В соответствии с действующими требованиями, государственному ценовому регулированию подлежат 2 055 наименований лекарственных препаратов. При проведении мониторинга приоритет отдается социально значимым и наиболее востребованным среди населения лекарственным средствам.

Кроме того, по обращениям граждан и юридических лиц Департамент вправе проводить внеплановые проверки по фактам реализации лекарственных препаратов по ценам, превышающим установленные предельные значения. В случае подтверждения нарушения применяются меры административного воздействия.

С начала года в Восточно-Казахстанской области выявлен один факт реализации лекарственного препарата по цене выше установленной предельной. По данному факту в отношении аптеки, являющейся юридическим лицом, применено административное взыскание.

Источник: РСК ВКО