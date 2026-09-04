Сборная Казахстана заняла 1 место в командном зачете соревнований по перетягиванию каната на VI Всемирных играх кочевников.

Свой вклад в победу национальной сборной внес капитан полиции, сотрудник Управления административной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, лен спортивного клуба МВД РК «Арлан» Достан Ошабаев. В составе сборной Республики Казахстан он выступил в соревнованиях по перетягиванию каната и стал обладателем золотой медали.

В напряженной борьбе приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Пакистана, Ирана, Индии, Южной Кореи, Великобритании, России и Бразилии. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете по перетягиванию каната, завоевав золотую медаль. Казахстанские спортсмены также поднялись на пьедестал в категориях 8×8 и 4×4.

Для Достана Ошабаева - это далеко не первая победа на международной спортивной арене. Ранее он неоднократно становился призером и победителем престижных соревнований. В 2024 году сотрудник ДП ВКО стал победителем открытого турнира по перетягиванию каната в Тюмени, а также международного турнира «Кубок Евразии» в Екатеринбурге. В этом же году на V Всемирных играх кочевников, прошедших в Астане, он завоевал серебряную медаль. В 2025 году Д.Ошабаев стал победителем международных спортивных игр «Иссык-Куль», прошедших в Кыргызской Республике.

Источник: ДП ВКО