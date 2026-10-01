В ВКО впервые пройдет Кубок Азии по құсбегілік

В Восточно-Казахстанской области продолжается подготовка к открытому I Кубку Азии по национальному искусству охоты с ловчими птицами «Шығыс Салбурыны – 2026». Состязания пройдут 8–10 октября в Улaнском районе.

Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В этом году фестиваль получил новый статус и вошел в календарь масштабных мероприятий Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2026 год.

История фестиваля начинается с 2020 года. Первый турнир состоялся в 2021 году в селе Бозанбай Уланского района под названием «Қансонар» — турнир беркутчи. С 2022 года мероприятие проводится на международном уровне под названием «Шығыс Салбурыны».

В этом году планируется участие около 150 құсбегі из Казахстана, России, Венгрии, Испании, Грузии, Китая, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

8 октября предусмотрены встреча и регистрация участников, размещение этноаула, заседание мандатной комиссии и жеребьевка. 9 октября состоится торжественная церемония открытия, после которой начнутся отборочные и полуфинальные соревнования. 10 октября пройдет финальная часть состязаний, соревнования по национальным видам спорта, церемония закрытия и награждение победителей.

В программу Кубка включены соревнования с беркутом, ястребом, соколом и ителги. Кроме того, состоятся забеги тазов, приручение необъезженных лошадей, стрельба из лука по жамбы, теңге ілу, перетягивание каната, таяқ тарту и состязание «Толағай». Ожидается, что в этих видах национального спорта примут участие более 50 человек.

Для гостей и участников будут организованы выставка-ярмарка изделий национальных ремесленников, этнографическая программа и концерт с участием творческих коллективов. По данным организаторов, ожидается около 12 тысяч зрителей и туристов из разных регионов Казахстана и зарубежных стран.

На территории фестиваля будет создан этноаул из 47 юрт. Города и районы области представят по две юрты, оформленные в этнокультурном стиле. Для пресс-центра будет выделена отдельная юрта, куда проведут интернет.

Для участников и гостей подготовят 10 глэмпинг-зон. Для ремесленников установят 24 шатра, еще 4 шатра будут предназначены для объектов общественного питания. Также установят пять алтыбаканов и создадут условия для прогулок на лошадях.

В настоящее время уточняются вопросы прибытия и размещения иностранных участников и судей. Совместно с управлением культуры разрабатывается сценарий церемоний открытия и закрытия. Кроме того, рассматривается вопрос приглашения известных артистов и блогеров, организации тест-драйва автомобилей с участием автосалонов и проведения автомобильной выставки.

Для организации питания гостей будут привлечены предприниматели Уланского района и предприятия общественного питания города. В меню войдут национальные и современные блюда, легкие закуски, хлебобулочные изделия, напитки и чай.

Особое внимание будет уделено безопасности участников и гостей. На территории проведения соревнований будут приняты все необходимые меры.

Первый Кубок Азии призван популяризировать казахскую традицию құсбегілік, дать новый импульс развитию национального спорта, укрепить международные культурно-спортивные связи и повысить туристический потенциал Восточного Казахстана.

Источник: РСК ВКО