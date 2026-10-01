В ВКО осуществляется постоянный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий

В Восточно-Казахстанской области на системной основе ведется работа по регулированию деятельности субъектов естественных монополий и защите прав потребителей. Так, по итогам прошлого отопительного сезона потребителям услуг теплоснабжения планируется вернуть 297 млн теңге.

В первом полугодии 2026 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО рассмотрел обращения жителей и юридических лиц, а также провел мониторинг обоснованности тарифов, исполнения инвестиционных программ и тарифных смет.

Об этом на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникаций, сообщил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области Куат Мустапин.

По словам спикера, по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов потребителям услуг теплоснабжения планируется вернуть 297 миллионов теңге.

В целях обеспечения прозрачности процесса тарифообразования в регионе проводятся общественные слушания, пресс-туры и общественные приемы.

Кроме того, работа по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы. Его основная цель - повышение надежности инженерных сетей и улучшение качества коммунальных услуг.

В рамках мер социальной поддержки для малообеспеченных граждан предусмотрена жилищная помощь, позволяющая компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг.

Источник: РСК ВКО