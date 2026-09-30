Дни культуры Катон-Карагайского района пройдут в Усть-Каменогорске

2 октября на сцене Восточно-Казахстанской областной филармонии творческие коллективы и артисты Катон-Каргайского района порадуют горожан концертом.

А перед концертом пройдет творческая выставка школьников района, также экспозиции, которые знакомят с историко-культурным наследием района.

Начало выставки в 17.00, концерта – в 18:00.

Такие встречи проходят в областном центре по пятницам и субботам не первый год. Жители городов и районов Восточного Казахстана рассказывают о достижениях в спорте и культуре через музыку, сценические образы и плоды труда своих земляков.

А 3 октября, в 8 часов, на площадке у ОРЦ «Алтай» развернётся ярмарка сельскохозяйственной продукции аграриев и товаропроизводителей Катон-Карагайского района.