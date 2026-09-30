В ВКО стартовал турнир «AUYL SPORT-2026» для 470 юных спортсменов из сёл области

В областном центре Восточно-Казахстанской области стартовал турнир «AUYL SPORT-2026» среди сельских детей и подростков. С 30 сентября по 3 октября 470 участников со всего региона разыграют награды в семи видах спорта.

На открытии турнира аким ВКО Нурымбет Сактаганов отметил, что такие соревнования помогают сельским детям раскрыть свои способности, получить соревновательный опыт и сделать первые шаги в большой спорт.

«Занимаясь спортом, ребёнок учится дисциплине, ответственности, трудолюбию и умению добиваться своей цели», - сказал аким области.

В программе турнира: мини-футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, шахматы, бокс и настольный теннис. В мини-футболе выступают 108 участников. В волейболе соревнуются 120 девушек и 72 юноши, в баскетболе - 20 девушек и 40 юношей.

Проект реализуется с 2024 года при финансовой поддержке фонда «Halyk» Тимура Кулибаева. Он даёт детям из сёл возможность развивать спортивные навыки, пробовать свои силы в соревнованиях и представлять родной край.

Турнир продлится 4 дня и завершится награждением победителей и призёров в каждом виде спорта.

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