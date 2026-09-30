В ВКО на фестиваль «Шығыс Салбурыны - 2026» приедут участники из 9 государств

В Уланском районе в селе Бозанбай 9–10 октября состоится традиционный Международный фестиваль «Шығыс Салбурыны - 2026», который пройдет уже пятый год подряд.

На фестиваль прибудут порядка 150 мастеров охоты с ловчими птицами из девяти государств.

В рамках фестиваля пройдет 1-й открытый Кубок Азии по құсбегілік.

Гостей ждут соревнования, национальные виды спорта, выставки-ярмарки ремесленников и концерт с участием известных артистов.