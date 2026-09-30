В ВКО 10 человек удостоены звания «Почётный гражданин области»
На внеочередной 31-й сессии областного маслихата 10 человек были удостоены звания «Почётный гражданин области».
В заседании приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, председатель областного маслихата Денис Рыпаков, депутаты маслихата, руководители управлений, акимы городов и районов.
Звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области» - высокая награда, которой удостаиваются восточноказахстанцы, которые вносят значимый вклад в развитие региона. В этом году достойными этого звания признаны 10 человек, работавших в сферах производства, предпринимательства, государственной и общественной деятельности, культуры, спорта, благотворительности и местного самоуправления.
Звание «Почётный гражданин области» получили:
Аден Резванович Гакаев - учредитель ТОО «Комбинат нерудных материалов»;
Александр Васильевич Гречухин - общественный деятель, руководитель аппарата президента ТОО «Казгипроцветмет»;
Лариса Александровна Гречушникова - председатель маслихата района Алтай;
Советхан Бекказиевич Дуйсембаев - руководитель общественного фонда «Благотворительный фонд ВКО «Парыз»;
Жанболат Байрахметович Казанов - директор ТОО «ЭЛХОН», ТОО «Терезе» и ТОО «Облшыгысжол»;
Асем Тлековна Мамутова - президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»;
Лукбек Шабданович Тумашинов - экс-депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, учредитель нескольких предприятий;
Тусипхан Тусипбекович Тусипбеков - председатель Восточно-Казахстанского областного филиала Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации;
Мырзакан Шакенов - председатель Тарбагатайского райфилиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов»;
Турарбек Анарбекович Азекенов - советник гендиректора ТОО «Казцинк».
Каждый из них несколько лет плодотворно работал в своей сфере в нашем регионе.
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