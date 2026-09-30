В ВКО 10 человек удостоены звания «Почётный гражданин области»

На внеочередной 31-й сессии областного маслихата 10 человек были удостоены звания «Почётный гражданин области».

В заседании приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, председатель областного маслихата Денис Рыпаков, депутаты маслихата, руководители управлений, акимы городов и районов.

Звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области» - высокая награда, которой удостаиваются восточноказахстанцы, которые вносят значимый вклад в развитие региона. В этом году достойными этого звания признаны 10 человек, работавших в сферах производства, предпринимательства, государственной и общественной деятельности, культуры, спорта, благотворительности и местного самоуправления.

Звание «Почётный гражданин области» получили:

Аден Резванович Гакаев - учредитель ТОО «Комбинат нерудных материалов»;

Александр Васильевич Гречухин - общественный деятель, руководитель аппарата президента ТОО «Казгипроцветмет»;

Лариса Александровна Гречушникова - председатель маслихата района Алтай;

Советхан Бекказиевич Дуйсембаев - руководитель общественного фонда «Благотворительный фонд ВКО «Парыз»;

Жанболат Байрахметович Казанов - директор ТОО «ЭЛХОН», ТОО «Терезе» и ТОО «Облшыгысжол»;

Асем Тлековна Мамутова - президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»;

Лукбек Шабданович Тумашинов - экс-депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, учредитель нескольких предприятий;

Тусипхан Тусипбекович Тусипбеков - председатель Восточно-Казахстанского областного филиала Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации;

Мырзакан Шакенов - председатель Тарбагатайского райфилиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов»;

Турарбек Анарбекович Азекенов - советник гендиректора ТОО «Казцинк».

Каждый из них несколько лет плодотворно работал в своей сфере в нашем регионе.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).