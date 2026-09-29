В ВКО завершается уборка урожая: аграрии убрали 97% площадей зерновых культур

В Восточном Казахстане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Работы выполнены на 241 тысяче гектаров - это 97% запланированной площади. При средней урожайности 17 центнеров с гектара уже собрано 412 тысяч тонн зерна.

Всего в этом году восточно-казахстанские аграрии планируют убрать 611 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур - это на 5,5 тысяч га больше, чем в прошлом году.

В то же время идёт уборка масличных культур. Урожай сейчас собран с 90 тысяч гектаров (35% запланированной площади). При средней урожайности свыше 20 центнеров с гектара получили 182 тысячи тонн.

В уборочной кампании задействованы 1445 зерноуборочных комбайнов и 9504 трактора. Для нынешнего урожая хозяйства внесли больше 60.000 тонн минеральных удобрений. Для того, чтобы уборочные работы шли бесперебойно, аграриям выделили 19.000 тонн дизтоплива по сниженной стоимости - из них уже отгружено более 10 тысяч тонн. Ещё около пяти с половиной тысяч тонн дизельного топлива предусмотрено для сушки зерна.

Общая вместимость зернохранилищ ВКО составляет 829 тысяч тонн, в том числе 229 тысяч тонн - на лицензированных элеваторах.

По программе льготного кредитования «Кең дала 2» сельхозпроизводители Восточно-Казахстанской области получили саыше 22 млрд теңге на весенне-полевые и уборочные работы. А с начала года через АО «КазАгроФинанс» хозяйствам выделили в лизинг 474 единицы сельхозтехники и оборудования на общую сумму 16,6 млрд. теңге. На субсидирование растениеводства в регионе в этом году выделено 3,4 млрд.теңге. В настоящее время выплачено на сегодня 99% средств, предусмотренных планом финансирования.

Уборочная кампания в Восточном Казахстане проходит в штатном режиме. Основные работы планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

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