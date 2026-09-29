В ВКО состоялось очередное заседание Общественного совета области

В ВКО 28 сентября в режиме онлайн-связи состоялось заседание Общественного совета Восточно-Казахстанской области.

Заседание проведено в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 5 и пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах».

На заседании рассмотрены, обсуждены и даны рекомендации по проекту решения маслихата Восточно-Казахстанской области «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2025 года № 26/206-VIII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы».

Кроме того, в разделе «Разное» рассмотрены другие вопросы.