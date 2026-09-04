Спортсмены ВКО стали победителями Всемирных игр кочевников по перетягиванию каната

С 31 августа по 7 сентября в Кыргызстане проходят VI Всемирные игры кочевников. В масштабных соревнованиях участвуют представители 60 стран.

В составе национальной сборной Казахстана выступают и спортсмены Восточно-Казахстанской области. Они соревнуются в четырех видах спорта: перетягивании каната, традиционной стрельбе из лука, мас-рестлинге (перетягивании палки) и стронгмене.

Накануне национальная сборная Казахстана по перетягиванию каната, в составе которой выступают спортсмены ВКО, заняла 1-е место в дисциплине 8х8, достойно представив нашу страну.

В этом году за медали боролись сильнейшие команды Бразилии, Великобритании, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Южной Кореи. Каждый поединок требовал от участников выносливости, силы и железной дисциплины.

В тройке лучших: 1 место – Казахстан, 2 место – Кыргызстан, 3 место – Пакистан.