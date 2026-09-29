Известному учёному-исследователю Восточного Казахстана Евгению Михаэлису – 185 лет

185 лет со дня рождения исполнилось 26 сентября выдающему исследователю, краеведу, ученому, просветителю, общественному деятелю Евгению Петровичу Михаэлису (1841-1913), чья деятельность внесла значительный вклад в изучение и развитие Восточного Казахстана и чьим именем в областном центре названа улица.

29 сентября, в 11.00, в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится круглый стол «Евгений Петрович Михаэлис: научное наследие и культурная память».

Как сообщили в библиотеке, в рамках круглого стола будут рассмотрены вклад Е.П. Михаэлиса в региональное просвещение и науку Восточного Казахстана; его участие в создании культурной среды края; научные и краеведческие исследования учёного и его работы музеях, архивах, библиотеках.

-Особое внимание будет уделено вопросам сохранения документального и материального наследия, роли учреждений культуры в изучении истории региона, а также современным возможностям популяризации имени Михаэлиса среди жителей Восточного Казахстана. В работе круглого стола примут участие представители музейного, библиотечного и архивного сообщества, краеведы, историки, исследователи, писатели и специалисты в области охраны историко-культурного наследия, - отметили в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Напомним, Евгений Петрович Михаэлис жил в Петербурге, был соратником Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и других известных личностей, но за участие в демонстрации был арестован, отправлен в ссылку в Семипалатинск (Семей), где у него появился еще один друг – Абай Кунанбаев.

Учёный много сделал для изучения нашего края: обнаружил каменный уголь в Зайсанском крае и следы древних ледниковых образований на Тарбагатае и Сауре, проводил изыскания для прокладки почтовой дороги между Семипалатинском и Кокпекты, исследовал русло реки Иртыш и озера Зайсан, занимался изучением геологического строения Калбинского хребта, собиранием горных пород, открыл ряд месторождений золота.

Евгений Петрович Михаэлис работал в Семипалатинске и Усть-Каменогорске. Причем, даже после окончания ссылки выбрал местом постоянного жительства Усть-Каменогорск, где занимался научной и общественной деятельностью, вместе с другими товарищами много сделал для благоустройства города.