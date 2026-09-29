В Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка ВКО

3–4 октября в Астане на территории ипподрома (ул. Қарқаралы, 1), с 7:00 до 18:00, пройдет сельскохозяйственная ярмарка Восточно-Казахстанской области.

Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия нашей области.

На ярмарке будет представлено более 50 видов продукции: мёд - 60 тонн; колбасные изделия - 6,5 тонны; молочная продукция - 10 тонн; растительное масло - 25 тонн; рыба и рыбная продукция - 9 тонн; мясо сельскохозяйственных животных и птицы - 37,5 тонны; кумыс и национальные изделия - 2 тонны; безалкогольные напитки - 500 литров; пантовая продукция - 0,5 тонны.

Общий объём реализуемой сельскохозяйственной продукции составит 150,5 тонны.

Продукция будет реализовываться на 15–20% ниже рыночных цен.