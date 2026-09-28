Налог на имущество: успейте оплатить вовремя!
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что до 1 октября 2026 года необходимо оплатить налог на имущество физических лиц за 2025 год.
Налог распространяется на владельцев недвижимости: квартир, частных домов, дачных участков, гаражей и других объектов имущества.
Узнать размер начисленного налога и внести оплату можно через банковские приложения, eGov, а также электронные сервисы Комитета государственных доходов.
Рекомендуем не откладывать оплату. При нарушении установленного срока на сумму задолженности начисляется пеня.
Проверьте начисления заранее и оплатите налог вовремя!
Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области