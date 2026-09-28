Налог на имущество: успейте оплатить вовремя!

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что до 1 октября 2026 года необходимо оплатить налог на имущество физических лиц за 2025 год.

Налог распространяется на владельцев недвижимости: квартир, частных домов, дачных участков, гаражей и других объектов имущества.

Узнать размер начисленного налога и внести оплату можно через банковские приложения, eGov, а также электронные сервисы Комитета государственных доходов.

Рекомендуем не откладывать оплату. При нарушении установленного срока на сумму задолженности начисляется пеня.

Проверьте начисления заранее и оплатите налог вовремя!

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области