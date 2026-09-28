Как защитить себя и свои данные в интернете: 7 простых правил

Цифровая безопасность - это не сложно, если соблюдать базовую гигиену в сети. Собрали для вас главные памятки, которые уберегут от мошенников и утечек информации:

1. Берегите ключи ЭЦП и SMS-коды: Никогда и никому не передавайте пароли, SMS-коды подтверждения и ключи ЭЦП.

2. Используйте антивирус: Надежная защита на смартфоне и компьютере — ваш первый рубеж обороны.

3. Проверяйте звонки: Подозрительные вызовы от «банков» или «служб безопасности» всегда перепроверяйте через официальные контакты организаций.

4. Не переходите по неизвестным ссылкам: Фишинговые сайты созданы для кражи ваших данных и паролей.

5. Включите 2FA: Сложные пароли + двухфакторная аутентификация снижают риск взлома практически до нуля.

6. Обновляйтесь вовремя: Скачивайте и обновляйте приложения только из официальных магазинов (App Store, Google Play, eGov).

7. Защищайте личное: Не публикуйте конфиденциальные данные (паспорт, номера карт, адрес) в открытом доступе.

Источник: ДП ВКО