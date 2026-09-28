Аким ВКО поздравил работников атомной отрасли

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником.

«Поздравляю работников атомной отрасли с профессиональным праздником!

В нашем городе представителями этой одной из стратегических отраслей Казахстана являются работники Ульбинского металлургического завода – одного из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции для нужд атомной энергетики, а также электронной, металлургической промышленности и других отраслей.

С 1997 года завод входит в состав АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings недавно отметило лидирующие позиции «Казатомпрома» на мировом рынке урана.

Желаю сотрудникам славного предприятия - АО «УМЗ» - дальнейшего процветания предприятия, профессиональных успехов, крепкого здоровья благополучия!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов».