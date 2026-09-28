«Читающая нация»: Сегодня день рождения писателя О.Бокея из ВКО

Сегодня - день рождения нашего земляка, выдающегося журналиста, драматурга и писателя Оралхана Бокея, родившегося 28 сентября в Катон-Карагайском районе (годы жизни - 1943-1993).

Писатель мастерски изображал природу и человеческую сущность, через свои произведения глубоко знакомя широкий круг читателей с жизнью и бытом родного края.

Особенно такие произведения, как «Қар қызы», «Атау кере», «Кербұғы», «Сайтан көпір», «Өз отыңды өшірме», вошли в золотой фонд казахской литературы.

В Усть-Каменогорске имеется Восточно-Казахстанская областная библиотека имени Оралхана Бокея.

В рамках проекта «Читающая нация» - хорошая возможность перечитать произведения восточно-казахстанского писателя и популяризировать его богатое наследие среди молодого поколения.

Проект «Читающая нация» представляет собой масштабную интеллектуально-просветительскую инициативу, направленную на формирование культуры регулярного чтения среди населения Республики Казахстан.