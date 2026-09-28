В Усть-Каменогорске прошел финальный этап Лиги дворовых клубов

В Восточно-Казахстанской области прошел финальный этап Лиги спортивных дворовых клубов. С 24 по 27 сентября в Усть-Каменогорске среди школьников состоялись областные соревнования по мини-футболу и настольному теннису.

Соревнования были организованы по инициативе прокуратуры Восточно-Казахстанской области при поддержке акимата региона.

Проект был направлен на продвижение идеологии «Закон и порядок», вовлечение детей и подростков в занятия спортом и содержательную организацию их досуга.

Лига спортивных дворовых клубов была создана в рамках Стратегии молодежной политики Восточно-Казахстанской области на 2026–2027 годы. В период летних каникул подростки из городов и районов области приняли участие в региональных соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису.

В летнем этапе соревнований приняли участие более 4,5 тыс. детей. Из них 3 261 участник соревновался в мини-футболе, еще 1 357 подростков — в настольном теннисе.

В финальном этапе встретились сильнейшие команды и спортсмены области. Всего в соревнованиях приняли участие 663 школьника: 468 — в соревнованиях по мини-футболу и 195 — по настольному теннису.

По словам организаторов, подобные соревнования не только повышают интерес детей к спорту, но и помогают содержательно проводить свободное время, а также вовлекают подростков в активную общественную среду.

Развитие дворового спорта стало частью комплексной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В текущем отчетном периоде подростковая преступность в области снизилась на 40%.

Благодаря Лиге спортивных дворовых клубов дети были вовлечены в полезную деятельность, а занятия спортом способствовали формированию ответственности, дисциплины и командного духа. Проект стал одним из практических инструментов продвижения принципа «Закон и порядок» среди молодежи.