В ВКО реализуют проект по рыбоводству на 3,7 млрд теңге

В ВКО в селе Тугыл планируют построить рыбоперерабатывающий комплекс и завод, способный выпускать до 6 млн мальков в год. Проект стоимостью 3,7 млрд теңге предусматривает создание более 200 постоянных рабочих мест.

Сегодня в Павлодаре в Иртыш выпустили рыб осетровых пород. В экологической акции, прошедшей во время международного форума «Иртыш - река дружбы и развития», принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вместе с руководителями Павлодарской и Абайской областей, а также Тюменской и Омской областей России.

В Восточном Казахстане переработкой рыбы занимаются 14 предприятий, за которыми закреплены 23 рыбохозяйственных участка, совокупная производственная мощность которых превышает 40 000 тонн в год.

Крупнейшие мощности принадлежат ТОО «Төре-Тоғам» - 15 900 тонн в год, ТОО «Дигам» - около 7 000 тонн и ТОО «Кузмич» - до 4 500 тонн. Продукция экспортируется в страны Европы, Россию, Китай, Беларусь и Кыргызстан.

В Восточном Казахстане развивают не только переработку, но и искусственное воспроизводство рыбы и зарыбление водоёмов. Так, прорабатываются проекты по разведению судака, окуня и щуки.

Один из них реализует ТОО «Zaisan See» в селе Тугыл на берегу озера Зайсан. Здесь планируется построить рыбоперерабатывающий комплекс и завод по производству рыбопосадочного материала с применением технологии замкнутого водоснабжения.

Для научного сопровождения компания заключила меморандум с Научно-производственным центром рыбного хозяйства. Техническая документация для установки системы замкнутого водоснабжения получена от китайской компании eWater.

Для строительства рыбоперерабатывающего комплекса уже оформлен земельный участок площадью три гектара. Ещё четыре га планируется выделить под комплекс по воспроизводству рыбных ресурсов.

Кроме этого, в Тугыле планируют открыть колледж для подготовки специалистов рыбной отрасли. По расчётам компании, за десять лет проект может обеспечить около 6 млн евро налоговых поступлений, а объём реализации продукции - достичь свыше 17 млн евро.

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