Создание единого цифрового паспорта Иртыша, развитие речной логистики и сохранение водных ресурсов стали основными предложениями Восточно-Казахстанской области на международном форуме «Иртыш - река дружбы и развития» в Павлодаре.

Мероприятие открылось с возложения цветов к памятнику Шокану Уалиханову и Григорию Потанину. Участники почтили память этих учёных, чья дружба стала символом взаимного уважения и близости народов Казахстана и России.

Выступая на форуме, аким ВКО Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что развитие судоходства нужно рассматривать через призму водоснабжения, энергетики, сельского хозяйства и экологической безопасности.

«Сегодня у нас уже сформирована необходимая правовая основа сотрудничества, заключены меморандумы, проводятся исследования. Надеюсь, следующий навигационный период мы начнем конкретными совместными проектами», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Восточный Казахстан инициирует создание «Единого цифрового паспорта Иртыша», который объединит в обновляемой информационной системе данные о глубинах и качестве воды, состоянии берегов, рыбных ресурсах, судоходных участках и гидротехнических сооружениях. И тогда регионы смогут опираться на сопоставимые сведения при планировании перевозок, дноуглубительных работ и развития портовой инфраструктуры.

Для реализации инициативы глава ВКО предложил сформировать совместную рабочую группу. В ее состав могут войти госорганы, регионы и научные организации Казахстана и России.

«Иртыш связывает наши регионы и открывает возможности для развития торговли, перевозок и туризма. Чтобы реализовать этот потенциал, важно вместе с предприятиями определить востребованные маршруты и объёмы грузов. Такая работа поможет перейти к конкретным проектам, которые принесут пользу жителям наших регионов. «Мне очень понравились слова акима Восточного Казахстана Нурымбета Сактаганова о том, что у нас есть сухопутные границы, но на воде границ нет. Мысль, что у природы нет границ - в этом, на самом деле, заложен очень глубокий смысл», - отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Восточный Казахстан также представил на форуме перспективы создания речного порта в селе Тугыл на озере Зайсан. Проект пока на стадии проработки. Основой для его дальнейшего развития могут стать действующая пристань, складская и перегрузочная инфраструктура, а также как дополнительный элемент - железнодорожная линия «Тугыл – Майкапшагай», протяжённостью 99 километров.

Потенциальная грузовая база включает кварцевый песок, гранит, щебень, бентонит и другие массовые грузы. По предварительным оценкам, её объём может превысить три миллиона тонн за навигацию.

Следующим этапом проекта должно стать подтверждение этих объёмов совместно с грузоотправителями, уточнение направлений перевозок и экономических параметров маршрутов. Для Восточно-Казахстанской области развитие речной логистики может открыть новые возможности для бизнеса и создания рабочих мест.

«Для жителей Прииртышья эта река - часть повседневной жизни и важнейший ресурс развития. Наша общая задача - согласовать планы регионов так, чтобы новые экономические проекты сочетались с сохранением Иртыша. Рассчитываем, что предложения форума получат продолжение в совместной практической работе», - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Особый акцент в своем выступлении аким ВКО сделал на сохранении водных и рыбных ресурсов. Нурымбет Сактаганов предложил совместно изучать наиболее чувствительные участки реки, включая зоны нереста, а инфраструктурные работы планировать с учётом научных исследований и экологического мониторинга.

Кроме того, участники события обсудили вопросы пассажирского судоходстве и речного туризма. Восточно-Казахстанская область рассматривает возможности обновления пассажирского флота в сотрудничестве с российскими и китайскими судостроительными предприятиями.

Предложения по цифровому паспорту, грузовой базе, научным исследованиям и экологическому мониторингу Нурымбет Сактаганов предложил объединить в единую «Дорожную карту» с конкретными сроками и ответственными участниками. В завершение выступления руководитель восточно-казахстанского региона предложил провести следующий форум-2027 в Восточном Казахстане.

В рамках форума была организована выставка.

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