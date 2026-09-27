Аким ВКО поздравил восточноказахстанцев с Днем труда и Днем машиностроителя

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил восточноказахстанцев с Днем труда и Днем машиностроителя.

Дорогие восточноказахстанцы! В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда, а также свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. И это символично. Поздравляю вас с этими праздниками!

День труда напоминает нам о высоком статусе человека труда, об укреплении уважения к рабочим и профессиональным специальностям, возрождении традиций рабочих династий в семьях, опыте наставничества.

Машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики Восточного Казахстана. На территории региона имеется немало предприятий машиностроения, продукция которых известна в стране и за рубежом. В числе крупнейших предприятий машиностроения - АО «Востокмашзавод», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», АО «КЭМОНТ», ТОО «Силумин-Восток», АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», ОО «Усть-Каменогорский завод «КазРосПромАрматура» и другие.

Желаю всем новых успехов в труде, здоровья, благополучия вашим семьям!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.