Аким ВКО поздравил жителей региона со Всемирным днём туризма

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил жителей региона со Всемирным днём туризма.

Дорогие восточноказахстанцы и гости региона! Поздравляю вас с Всемирным днём туризма!

Восточно-Казахстанская область, часть территории Большого Алтая, находящаяся в центре Евразийского континента – регион с уникальной природой, богатой на историческое и археологическое наследие, многочисленные достопримечательности, биоразнообразие флоры и фауны, красивые, многогранные ландшафты, имеет огромный потенциал для развития практически всех видов туризма. Неслучайно, благодаря ландшафтному разнообразию территория казахстанского Алтая входит в 200 приоритетных глобальных экологических регионов мира, определенных Всемирным фондом природы (WWF).

В Восточном Казахстане каждый путешественник может подобрать незабываемый вид отдыха – культурно-познавательный, экологический, горнолыжный, оздоровительный.

В каждом районе области есть, что показать, посмотреть, есть, чем городиться. Среди популярных мест региона – Бухтарминское водохранилище, многочисленные крупные озёра, четыре государственных природных заповедника, священные места, музеи, парки…

Многие туробъекты известны далеко за пределами нашего региона, о них слагают легенды и пишут в республиканских и зарубежных СМИ, снимаются видео в интернете, они стали местом притяжения не только для казахстанских, но и иностранных туристов. Наш регион сегодня привлекает туристов из соседних государств – России и Китая, у нас с этими государствами имеются меморандумы и договоры о сотрудничестве в сфере туризма, а также из Европы, стран Азии.

Туризм в Восточном Казахстане динамично развивается, мы будем и дальше его активно развивать, поддерживать, помогать, наша задача – сделать туристскую отрасль высокодоходной и прибыльной, делающей регион привлекательным для инвестиций и гостей, а жизнь его жителей – благополучной и достойной!

Сегодняшний праздник касается всех жителей и гостей региона, и, конечно, всех профессионалов туриндустрии, кто обеспечивает комфортабельный, благоустроенный и разнообразный отдых. Это – сотрудники туристических фирм, туроператоры, работники гостиничного бизнеса, баз отдыха, санаторно-курортных заведений, заповедников.

Поздравляю всех с нашим общим праздником! Желаю работникам туриндустрии – новых маршрутов и проектов, а всем туристам – прекрасного отдыха в наших местах во все времена года!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.