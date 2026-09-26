В ВКО в фестивале «TourEast ALTAI» приняли участие представители около 20 стран

Сегодня в областном центре на территории Левобережного комплекса в честь Всемирного дня туризма прошел фестиваль «TourEast ALTAI». Прибыли гости из 17 стран мира. Они ознакомились с уникальной этнодеревней, где представлены дома этносов, проживающих на территории Восточного Казахстана, а также приняли участие в церемонии посадки памятного дерева.

По информации Управления туризма и инвестиций ВКО, на масштабной туристической выставке туроператоры и объекты туристического бизнеса представили богатый потенциал региона, его природные достопримечательности, культурное наследие и современные возможности развития туризма.

Свои уникальные продукты и услуги представили туристические компании «Вояж», «Altay-Pro.kz», «Drivejeepkz» и «KatonKaragay Tour», организатор вертолетных туров по Восточному Казахстану «Adventure VKO» и речных прогулок «БЕЛАЛЕКС», а также бренд «MEDOVAYA MARKA». Природные богатства области представили Западно-Алтайский и Маркакольский государственные природные заповедники, а также Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.

Особое внимание на фестивале было уделено деловой программе. На диалоговой площадке эксперты обсудили такие ключевые вопросы, как обмен международным опытом, совершенствование законодательства, внедрение новых платформ для повышения качества и оперативности услуг, меры государственной поддержки туристического бизнеса. Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в основной капитал и реализации таких проектов, как строительство горнолыжных курортов, пятизвездочных гостиниц, wellness-отелей и объектов пантолечения.

На фестивале также работала площадка для юных туристов. Для детей клуб «Антарес» организовал семейный квест и туристическую полосу препятствий. На гастрономической площадке гости смогли попробовать мед и травяные чаи Катон-Карагая.

В рамках мероприятия были объявлены победители областного конкурса по профильным номинациям, а гражданам, внесшим вклад в развитие туризма, вручены благодарственные письма.

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