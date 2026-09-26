В ВКО состоялся региональный семинар по вопросам кибербезопасности

На площадке Oskemen Hub в городе Усть-Каменогорске состоялся региональный семинар на тему: «Кибербезопасность и киберкультура».

Мероприятие было организовано в рамках месяца киберкультуры и направлено на повышение уровня знаний и практических навыков в сфере цифровой безопасности, предупреждение киберугроз и формирование культуры безопасного поведения в цифровой среде.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы защиты персональных данных, профилактики интернет-мошенничества, выявления киберугроз и обеспечения безопасности в цифровой среде. Участникам были представлены практические рекомендации по предупреждению киберинцидентов и защите от цифровых угроз.

В мероприятии приняли участие IT-специалисты акиматов Восточно-Казахстанской области, городов и районов, Центра информационных технологий и Управления цифровизации и архивов, а также студенты Казахстанско-Американского свободного университета и Технического колледжа имени Д. Серикбаева.

Спикерами семинара выступили инженер отдела интеграции MSSP Жасмин Мухамедия и старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО, капитан полиции Нурай Арыстанбек.

Региональный семинар стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой безопасности, обмена опытом и повышения уровня киберграмотности участников.