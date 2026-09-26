26 сентября в Левобережном комплексе Усть-Каменогорска пройдет фестиваль «TourEast ALTAI KZ», посвященный Всемирному дня туризма.

Мероприятие объединит представителей туристской индустрии, ремесленников, спортсменов, экспертов и всех любителей активного отдыха и путешествий.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов. На территории парка будет развернуто несколько тематических секторов.

Деловая площадка (09:00–11:30). Старт программе даст конференция по туризму «Современные подходы в развитии туризма», где эксперты обсудят актуальные вопросы и перспективы отрасли.

Главная сцена (11:30–15:00). Состоится официальная церемония награждения лучших представителей туристской сферы Восточно-Казахстанской области. Программу продолжат конкурсы с призами от ведущих и яркий концерт.

Туристская выставка (10:00–15:00). Туроператоры, базы отдыха, отели и пантолечебницы региона представят свои лучшие предложения и программы. Для гостей также будет работать семейная фотозона.

Город мастеров (10:00–17:00). Ярмарка ремесленников и серия практических мастер-классов по традиционному казахскому и русскому ткачеству, чиеплетению, традиционной вышивке «біз кесте», изготовлению деревянных музыкальных инструментов и изделий из кожи.

Активный отдых (10:30–15:00). Мастер-классы от профессионалов туризма, ярмарка снаряжения, кемпинг-лагерь, уроки по ориентированию на местности и консультации по подготовке к походам.

Юный турист (11:00–15:00). Семейный квест, туристическая полоса препятствий от клуба «Антарес» и мастер-класс по скандинавской ходьбе от клуба «Оскемен нордик».

Оазис гармонии (12:00–15:00). Сеансы йоги, танцевальная терапия под этно-музыку, дегустация медовых суперфудов и травяных сборов Катон-Карагая, а также чайно-медовая церемония.

Гастро-зона (11:00–15:00). Ярмарка местных товаропроизводителей, а также широкий выбор еды и напитков.

Приглашаем жителей и гостей города познакомиться с туристическим потенциалом Восточного Казахстана и провести насыщенный день на свежем воздухе!

Место проведения: г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, (Левобережный комплекс, этнопарк).