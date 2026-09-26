В ВКО архивные услуги можно получить онлайн

В Восточном Казахстане для получения необходимой справки, копии документа или архивной выписки не обязательно лично обращаться в государственный архив. Заявление можно подать дистанционно через портал электронного правительства.

Об этом сообщили на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникаций.

Сведения, хранящиеся в архиве, необходимы гражданам для подтверждения трудовых, социальных и имущественных прав. Архивные данные используются для подтверждения трудового стажа и периодов работы, получения информации о заработной плате или награждениях, оформления пенсионных и социальных выплат, а также наследства.

Государственная услуга «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок» предоставляется физическим и юридическим лицам бесплатно. Граждане могут обратиться непосредственно в учреждение, через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или портал электронного правительства. Онлайн-заявка подтверждается с помощью электронной цифровой подписи либо одноразового SMS-пароля при регистрации в базе мобильных граждан. Результат направляется в личный кабинет.

По состоянию на 24 сентября 2026 года государственными архивами области оказано 17 327 государственных услуг, из них - 6 930, или 40 процентов, оформлены через портал электронного правительства. Остальные 10 397 обращений поступили через канцелярию.

Возможность дистанционного обращения особенно удобна для граждан, проживающих в отдалённых населённых пунктах, других регионах или за пределами области. Такой способ позволяет сократить время, необходимое для получения архивных сведений, без личного посещения учреждения.

За отчётный период случаев нарушения установленных сроков не зарегистрировано. Жалоб со стороны граждан и юридических лиц на качество оказания услуг также не поступало.

Срок предоставления архивной справки, копии или выписки составляет 11 рабочих дней. Если специалистам необходимо изучить материалы двух и более организаций, либо период продолжительностью более пяти лет, срок рассмотрения может быть продлён в соответствии с законодательством. В таком случае заявитель будет предварительно уведомлён. Дополнительный срок не превышает 30 календарных дней.

После поступления запроса специалисты проводят поиск по фондам, описям и делам. Если необходимые сведения не обнаружены, гражданину предоставляется соответствующий ответ. При наличии оснований запрос направляется в другое учреждение, где хранятся необходимые документы.

В настоящее время 15 процентов архивных материалов области переведены в цифровой формат. Это 1 631 825 документов. Информационная система «Е-Архив» предназначена для систематизации сведений о фондах и ускорения поиска необходимых документов.

Источник: РСК ВКО