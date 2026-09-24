Вице-министр здравоохранения рассказал о повышении качества и доступности медицины

О текущем состоянии отрасли и реализуемых проектах рассказал вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев в ходе выездной пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

В центре внимания оказались вопросы повышения доступности медицинской помощи, обновления медицинской инфраструктуры и обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

По итогам семи месяцев 2026 года в регионе снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 3,1%, от злокачественных новообразований — на 12,3%, от травм и отравлений — на 9%. Младенческая смертность снизилась на 18,9%.

«Для нас ключевая задача — не только обновлять медицинскую инфраструктуру, но и повышать качество и доступность медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов», — отметил вице-министр.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области построены все 36 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В Шемонаихинском районе открылись медпункт в Межовке и врачебная амбулатория в Волчанке.

В области продолжается оснащение медицинских организаций современным оборудованием. В районные и многопрофильные больницы поступили компьютерные томографы, ангиографическая система, цифровой маммограф, рентгенологическое и ультразвуковое оборудование. Для службы скорой помощи за счет областного бюджета приобретено 36 автомобилей.

Отдельное внимание уделяется кадрам. В текущем году 29 специалистов области прошли обучение в зарубежных и российских клиниках. Для региона выделено 48 грантов по 25 специальностям резидентуры.

Меры социальной поддержки получили 55 врачей, в том числе 38 специалистов, работающих в сельской местности. Жильем обеспечены 14 медицинских работников.

«Обновление инфраструктуры и подготовка квалифицированных специалистов позволят расширить возможности диагностики и лечения непосредственно в регионе и повысить доступность современной медицинской помощи для населения», — подчеркнул Тимур Султангазиев.

Источник: РСК ВКО