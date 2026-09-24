Спортсмен из ВКО завоевал «серебро» по фехтованию в XX летних Азиатских играх

Спортсмен Восточно-Казахстанской области, воспитанник школы КГУ «ВКО СДЮСШОР по единоборствам имени Кажымукана» Кирилл Проходов завоевал серебряную медаль в личных соревнованиях по фехтованию на шпаге на XX летних Азиатских играх в Нагое (Япония).

Кирилл Проходов уверенно начал турнир, одержав 5 побед из 6 в групповом этапе. В 1/16 финала он разгромил Абдулрахмана Аль-Джадра из Катара со счетом 15:2, а в 1/8 финала в упорном бою победил Илу Гастона Гийемо из Тайпея со счетом 15:14. В четвертьфинале Кирилл уверенно обыграл Минхао Лана из Китая со счетом 15:7. В полуфинальном бою за выход в финал Кирилл одержал победу над Хой Сун Фонгом из Гонконга со счетом 15:13 и пробился в решающий поединок турнира.

В финальном поединке за золотую медаль Кирилл Проходов встретился с лидером мирового фехтования — японцем Кано Коки, который является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и вторым номером мирового рейтинга на данный момент. В упорной борьбе Кирилл уступил сопернику со счетом 13:15, завоевав серебряную награду Азиады.

Тренеры спортсмена - Вендерских Ксения Ивановна, Пеньков Александр Александрович.

Поздравляем Кирилла Проходова и тренерский штаб с высоким результатом и серебряной медалью!

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