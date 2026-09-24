В Усть-Каменогорске пройдет финальный этап Лиги дворовых спортивных клубов

С 24 по 27 сентября в Усть-Каменогорске пройдет финальный этап областной Лиги дворовых спортивных клубов среди школьников. В соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису примут участие 663 школьника из городов и районов Восточно-Казахстанской области.

Финальный этап проводится по инициативе прокуратуры Восточно-Казахстанской области в рамках реализации Стратегии молодежной политики Восточно-Казахстанской области на 2026–2027 годы.

Основные цели проекта - продвижение идеологии «Закон и порядок», организация содержательного досуга несовершеннолетних, популяризация здорового образа жизни и формирование правопослушного поведения.

Летний этап соревнований, который проходил в период школьных каникул, охватил более 4,5 тысячи детей. В состязаниях по мини-футболу приняли участие 3 261 школьник, по настольному теннису - 1 357 детей.

Участники соревновались в трех возрастных категориях: 5–6, 7–8 и 9–10 классы. По итогам отборочных этапов в финал вышли сильнейшие команды и спортсмены, представляющие города и районы области.

В финальных соревнованиях примут участие 468 школьников по мини-футболу и 195 — по настольному теннису.

Финальные игры определят победителей областной Лиги дворовых спортивных клубов и станут завершающим этапом летней спортивной кампании среди школьников. Проект направлен на создание возможностей для активного и содержательного досуга детей, развитие командного духа, популяризацию спорта и формирование ценностей здорового и законопослушного образа жизни.

Места и время проведения:

25 сентября

Настольный теннис: ВКО СДЮСШОР по настольному теннису, пр. К.Сатпаева, 82/8.

Открытие и начало соревнований - 10:00.

Мини-футбол: стадион «Восток», г. Усть-Каменогорск.

Открытие и начало соревнований - 14:00.

26 сентября

Мини-футбол: стадион «Восток», г. Усть-Каменогорск.

Финальные игры и награждение - 15:00.

Жителей Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области приглашаем поддержать юных спортсменов и стать зрителями финальных соревнований!