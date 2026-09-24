Кинологический центр в ВКО пополнился новыми четвероногими помощниками

Кинологический центр Департамента полиции Восточно-Казахстанской области пополнился новыми щенками, при отборе которых особое внимание уделялось выносливости, смелости, активности и отсутствию страха перед незнакомой обстановкой.

-До 4 месяцев маленькие помощники проходят свободное обучение и постепенно привыкают к различным внешним раздражителям. Шум на улице, разные звуки, люди и другие животные - всё это помогает щенкам учиться сохранять спокойствие в непривычной обстановке. После 4 месяцев юные служебные собаки официально зачисляются на баланс Департамента полиции и приступают к основному курсу общей подготовки, - рассказали в ДП ВКО.

После обучения выполнять основные команды и освоения общего курса щенки переходят к специальным навыкам и подготовке по выбранному служебному направлению: обнаружение взрывчатых веществ; поиск наркотических средств; поиск человека по следу.

Благодаря систематическим тренировкам, четвероногие помощники щенки постепенно набираются опыта и готовятся к работе в самых разных условиях.