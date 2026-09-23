В ВКО наградили трудовые династии и лучших специалистов

Четыре поколения, 27 представителей семьи и 330 лет общего трудового стажа. Династия Фатеевых и Линкер с Усть-Каменогорской птицефабрики стала победителем областного этапа конкурса «Еңбек жолы». Награду семье вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на мероприятии «Еңбек – Ел мұраты», посвящённом Дню труда.

В этот день чествовали людей, которые добывают руду, выращивают хлеб, обслуживают электросети, управляют кранами и учат молодых специалистов работать уверенно и безопасно. Вместе с ними награды получили предприятия - за условия труда, социальные проекты и поддержку коллективов.

«Наша задача - не только говорить о важности человека труда, но и обеспечивать достойные условия труда, создавать возможности для профессионального роста и давать справедливую оценку его вклада», - отметил Нурымбет Сактаганов.

В номинации «Лучшая трудовая династия» второе место заняла семья Жусуповых из Объединённой энергосервисной компании. Восемь её представителей из трёх поколений накопили 146 лет общего стажа. Третье место разделили династии Турдыбековых из той же компании и Косаевых из лесного хозяйства Үлкен Нарын.

За каждой наградой наставникам - годы работы с теми, кто только осваивает профессию. Лучшей в этой номинации признана Татьяна Олейникова, специалист по безопасности движения Транспортной компании Усть-Каменогорска. Она работает на предприятии 31 год, контролирует безопасность на линии и обучает будущих водителей трамвая. Второе место занял старший автомеханик ТОО «ГРК МЛД» Ильяс Исбаев, третье - механизатор хозяйства «Адал» Асет Абдрахманов, подготовивший десять учеников.

Среди молодых работников производства победил Нурсултан Онлабаев - бригадир и механизатор крестьянского хозяйства «Нургазин». Второе место присуждено маркшейдеру Долинного рудника Риддерского горно-обогатительного комплекса «Казцинка» Наталье Трусовой. В работе она использует лазерное сканирование и трёхмерное моделирование. Третье место заняла инженер по гидравлическим расчётам АО «Шығыс Жылу» Алида Бакинбаева.

Отдельно на церемонии отметили 13 специалистов из городов и районов области - от работника Маркакольского заповедника и проходчика Малеевского рудника до пекаря из Зайсанского района и пчеловода из Большенарынского района.

Награды областного этапа конкурса «Парыз» получили семь участников. За лучший коллективный договор отмечены Ульбинский металлургический завод и предприниматель Кирилл Галкин, за социальную ответственность - ТОО «Убинское-Ш» и ТОО «ГРК МЛД». В сфере охраны труда награждены ТОО «Шығыс Найман» и Согринская ТЭЦ. Лучший социальный проект представила предприниматель Назгуль Мукашева из Катон-Карагайского района.

В рамках мероприятия были переданы автомобили Мансап-центрам Тарбагатайского района и района Алтай. Транспорт предоставлен при поддержке Евразийского банка для работы служб занятости. В прошлом году в ходе такого сотрудничества автомобиль получил Катон-Карагайский район.

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