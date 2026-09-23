Аким ВКО провёл встречу с населением Маркакольского района

Сегодня аким ВКО Нурымбет Сактаганов встретился с жителями Маркакольского района.

В районе утверждён план развития Маркакольского района на 2026-2030 гг. Фундамент для развития района следующий: сельское хозяйство, промышленность, высокий туристический потенциал, малый и средний бизнес.

Сегодня в районе реализуются инвестиционные проекты для развития промышленного производства. В частности, ведутся работы по расширению завода по добыче и переработке меди стоимостью миллиард теңге. Реализация проекта позволит расширить производственные мощности и увеличить объём выпуска продукции металлургического назначения.

В 2026-2030 годах в районе должны реализовать два проекта: строительство золотодобывающей фабрики и каскада малых ГЭС на реке Калжыр.

Сейчас в Маркакольском районе работают 330 крестьянских хозяйств. Животноводство демонстрирует положительную динамику. За восемь месяцев произведено свыше трёх тысяч тонн мяса, надоено 8,3 тысяс тонн молока.

Нурымбет Сактаганов сегодня отметил необходимость активнее вовлекать неиспользуемые сельхозземли в оборот и укреплять кормовую базу.

На территории Маркакольского государственного природного заповедника действуют 11 туристических маршрутов. В селе Акжайлау развивается этноаул. Здесь представлены национальная культура и традиции, организованы отдых на природе и конные прогулки. Для развития туризма реализован проект по благоустройству и обустройству инженерной инфраструктуры рекреационной зоны села Урунхайка.

В селе Маркаколь сегодня проживает около двух с половиной тысяч человек, ведётся поэтапная модернизация системы водоснабжения. С прошлого года велась ее реконструкция, а летом этого систему запустили и сельчане Маркаколя наконец получили доступ к качественной питьевой воде из нового источника. В настоящее время работы по дальнейшей реализации проекта продолжаются.

Все 43 автономные котельные и бюджетные организации Маркакольского района полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Разработаны проекты реконструкции тепловых сетей и строительства новой котельной мощностью 12,5 МВт в райцентре. На сегодня совместно с Министерством энергетики прорабатывается вопрос финансирования этих проектов.

По программе «Одноэтажный Восток» в районе намерены возвести 12 одноэтажных домов на 24 квартиры для многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения. В целом по области по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 408 тысяч кв.м. жилья.

В Маркакольском районе интернетом есть в 19 из 23 населённых пунктов (это почти 91 % населения). Остальные сёла планируется подключить к интернету до конца будущего года по нацпроекту «Доступный интернет». Это сделают ща счет прокладки волоконно-оптических линий связи к государственным учреждениям.

Охват дошкольным образованием в районе - 98,7%, в очереди находятся 22 ребёнка в возрасте от 2 до 6 лет. К концу лета в рамках офтейк-контракта построили школу на полсотни мест в селе Кайнарлы, достраивается школа на 100 мест в селе Тоскайын. Также проведён текущий ремонт двух объектов.

Нурымбет Сактаганов поручил акиму Маркакольского района совместно с управлением образования принять меры по созданию дополнительных дошкольных мест для детей возрастом 2-3 года.

В районе действуют 22 объекта культуры и 59 спортобъектов. В дальнейших планах - достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Маркаколь. Строительно-монтажные работы продолжаются в рамках социальных обязательств.

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